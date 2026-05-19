الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

أسماء عبد الحفيظ

أثار الحديث عن إقامة بطولات رياضية أفريقية في بعض الدول التي شهدت ظهور حالات من فيروس إيبولا حالة من القلق بين الجماهير، خاصة بعد تداول تحذيرات بشأن سفر بعثات رياضية للمشاركة في المنافسات القارية، ومن بينها بعثة النادي الأهلي.

ومع تصاعد الجدل، بدأ كثيرون يتساءلون عن حقيقة فيروس إيبولا، ومدى خطورته، وكيف ينتقل، وهل السفر إلى الدول التي ظهرت بها إصابات يمثل خطرًا حقيقيًا على اللاعبين وأفراد البعثات الرياضية.

ما هو فيروس إيبولا؟

يُعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات النزفية في العالم، وقد ظهر لأول مرة في قارة أفريقيا خلال سبعينيات القرن الماضي.

ويسبب الفيروس حمى نزفية حادة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ويؤكد خبراء الصحة، أن الفيروس لا ينتشر بسهولة مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكنه يصبح شديد الخطورة عند الاحتكاك المباشر بالمصابين أو سوائل الجسم الملوثة.

كيف ينتقل الفيروس؟

بحسب المختصين، ينتقل فيروس إيبولا عبر:

  • ملامسة دم أو سوائل جسم الشخص المصاب
  • التعامل مع أدوات ملوثة
  • الاحتكاك المباشر بالمصابين
  • ملامسة بعض الحيوانات المصابة

ويشدد الأطباء على أن الفيروس لا ينتقل عادة عبر الهواء مثل بعض الفيروسات التنفسية، وهو ما يقلل فرص العدوى العشوائية.

ما أبرز أعراض إيبولا؟

تبدأ الأعراض غالبًا بشكل يشبه الإنفلونزا، ثم تتطور تدريجيًا، وتشمل:

  • ارتفاع شديد في الحرارة
  • صداع قوي
  • آلام العضلات
  • الإرهاق الشديد
  • القيء والإسهال
  • آلام البطن
  • نزيف في بعض الحالات المتقدمة

ويؤكد الأطباء أن سرعة اكتشاف الأعراض والتعامل الطبي المبكر يساعدان في تقليل المضاعفات.

هل السفر يمثل خطرًا؟

يرى خبراء الصحة أن تقييم خطورة السفر يعتمد على الوضع الوبائي داخل الدولة المستضيفة، ومدى انتشار الفيروس، والإجراءات الصحية المتبعة.

وفي العادة تفرض الدول والاتحادات الرياضية إجراءات وقائية صارمة تشمل:

  • الفحص الطبي
  • متابعة الحالة الصحية
  • مراقبة درجات الحرارة
  • تطبيق بروتوكولات الوقاية

كما تتابع منظمة الصحة العالمية أي تطورات متعلقة بالأوبئة وإصدار التوصيات الخاصة بالسفر والتجمعات الدولية.

هل يوجد علاج أو لقاح؟

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا في التعامل مع فيروس إيبولا، إذ تم تطوير لقاحات ساعدت في الحد من انتشار العدوى داخل بعض الدول الأفريقية.

كما تحسنت بروتوكولات العلاج والرعاية الطبية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ساهم في خفض معدلات الوفاة في بعض موجات التفشي الأخيرة.

لماذا يثير الفيروس القلق؟

يرتبط اسم إيبولا في أذهان الناس بموجات التفشي الخطيرة التي شهدتها أفريقيا سابقًا، والتي تسببت في وفيات كبيرة، لذلك يتعامل العالم بحذر شديد مع أي ظهور جديد للفيروس.

لكن الخبراء يؤكدون في الوقت نفسه أن أنظمة المراقبة الصحية العالمية أصبحت أكثر تطورًا، كما أن اكتشاف الإصابات يتم بشكل أسرع من الماضي.

هل يجب القلق؟

يشدد متخصصون على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المبالغات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يؤكدون أن اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية يقللان بدرجة كبيرة من المخاطر، سواء بالنسبة للبعثات الرياضية أو المسافرين بشكل عام.

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

