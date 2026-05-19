ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,772.. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,772 والإصابات إلى 172,707 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقبل قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتقاء 3 شهداء و3 جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعتداءات المستوطنين

وحدث خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية طقوساً تلمودية، فيما قام مستوطنون بتحطيم شواهد القبور في مقبرة الرشايدة في بيت لحم.

كما جرى حرق جراء زراعي وتحطيم ممتلكات مواطنين فلسطينيين وخط شعارات عنصرية في بلدة مجدل بني فاضل بنابلس.

كما أطلق المستوطنون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بقرية رابا في جنين وأحرقوا أراض زراعية في بلدة الكرمل ومنطقة "أم نير" جنوب الخليل بحماية قوات الاحتلال، وعمدوا كذلك إلى إحراق 500 دونم زراعي في قرية المغير شمال غرب رام الله.

أعمال عربدة للمستوطنين

وأقدم مستوطنون على مهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة عند مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله ومنعوا المزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة سنجل، شمال رام الله.



علاوة على ذلك، قام المستوطنون بأعمال عربدة على أصحاب منازل ومدرسة في منطقة "سكة" غرب مدينة دورا، بحجة أنها واقعة في المنطقة C.