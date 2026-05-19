رئيس التحرير
طه جبريل
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر

جانب من الاجتماع

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الثلاثاء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واصل أداء دوره في دعم العمالة وحماية العاملين بالمنشآت التى تواجه بعض التحديات ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمال في أوقات الأزمات والتحديات.

وأوضح اجتماع مجلس إدارة صندوق اعانات الطوارئ للعمال المنعقد اليوم بمقر الوزارة برئاسة الوزير حسن رداد أن إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت التي تم صرف إعانات لها منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002، وحتى 30 أبريل 2026، بلغ نحو 2 مليار و538 مليونًا و500 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة...وأشار الاجتماع إلى أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 30 أبريل 2026 بلغت 57.5 مليون جنيه، جرى صرفها لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت.

وأوضح وزير العمل  أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات اقتصادية، حتى تتمكن من تجاوزها واستعادة نشاطها الإنتاجي، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مسيرة الإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تحدد قواعد وآليات صرف الإعانات، كما تم استعراض إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه لدعم العمالة في هذه المنشآت.

وأكد المجلس أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في أداء دوره في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات أو ظروف طارئة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين بها، بما يسهم في الحفاظ على فرص العمل واستقرار علاقات العمل.

صندوق الطوارئ وزارة العمل قانون العمل الشركات المتعثرة

