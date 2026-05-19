نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار رقم 1802 لسنة 2026 بشأن نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقر الهيئة الجديد بالقاهرة الجديدة.

ونص القرار على نقل أقسام: «النقض المدني والضرائبي، النقض الجنائي، عليا ضرائب (أول)، عليا ضرائب ورسوم (ثان)، طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، والتنفيذ» من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بمنطقة جنوب القرنفل بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بجوار مكتب النائب العام.

كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تكليف رئيس هيئة قضايا الدولة بتنفيذه.