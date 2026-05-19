قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز
سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية ولم يعرف السبب بعد
اقتصاد

تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات

أمل مجدى

تستعد الحكومة المصرية لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط تضم ما لا يقل عن 15 منطقة استكشافية، خلال الربع الثالث من 2026، مع تركّز أغلب المواقع المطروحة في منطقتي الصحراء الغربية والشرقية.. ويأتي الطرح المرتقب بعد الانتهاء من المزايدة الدولية الحالية للبحث عن الغاز والزيت في البحر الأحمر، والتي يُنتظر إغلاقها بنهاية يونيو المقبل.

وتراهن مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة لدعم قطاع البترول والطاقة، إذ تستهدف ضخ نحو 6.2 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالي 2026-2027، بهدف تسريع خطط تنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وفقا للشرق بلومبرج.

كما تتضمن خطة الدولة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي المقبل، مقابل أقل من 4 مليارات قدم مكعب حاليًا، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة تقارب 12% ليصل إلى 626 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 560 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن، وفق بيانات نقلتها .

ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة الجديدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، مع تطبيق آليات تعاقدية جديدة تستهدف تحفيز الشركات العالمية على ضخ استثمارات أكبر، عبر أنظمة اقتسام إنتاج مرنة ترتبط بحجم المخاطر والاستثمارات في مناطق الامتياز.

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
جانب من المضبوطات
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
