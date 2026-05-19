اكتئاب بسبب الامتحانات.. طالبة تنهي حياتها بأقراص دواء في الطالبية

لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا مصرعها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر تناولها كمية من عقار طبي، لمرورها بحالة نفسية سيئة تعرضت لها عقب تعثرها في الامتحانات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوفاة طالبة داخل إحدى الدوائر السكنية بالطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة الأولية.

وبالفحص تبين أن الطالبة أقدمت على تناول العقار المشار إليه، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها في الحال، وسط ترجيحات بمرورها بحالة من الإحباط نتيجة تعثرها في الامتحانات.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريحه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.