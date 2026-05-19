جروح بالرأس وشرخ بالجمجمة.. القبض على طالب اصطدم بسيدة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة واصطدامه بإحدى السيدات محدثاً إصابتها بسوهاج.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجارى، تلقى قسم شرطة طهطا بلاغا بوجود حادث سير حال عبور مُدرسة، مقيمة بدائرة القسم، صدمتها إحدى السيارات، وأصابتها بجروح بالرأس وشرخ بالجمجمة، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص"، وقائدها طالب، مقيم بدائرة القسم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.