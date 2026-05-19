الكونغو الديمقراطية تضم مشجعها الشهير لومومبا إلى بعثة كأس العالم 2026

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لضم مشجعه الشهير الملقب بـ«لومومبا» ضمن بعثة الفريق الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وافق رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، فيليكس أنطوان تشيلومبو، على طلب انضمام المشجع إلى الوفد الرسمي للمنتخب خلال البطولة العالمية.

ويُدعى المشجع في الأصل ميشيل نكوكا، وذاع صيته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، حيث لفت الأنظار بطريقة تشجيعه المميزة، إذ كان يقف في المدرجات دون حركة، محاكيًا تمثال الزعيم التاريخي باتريس لومومبا في العاصمة كينشاسا.

ويُعد نكوكا من أبرز المشجعين الداعمين للمنتخب الكونغولي منذ أكثر من 10 سنوات، حيث اعتاد مساندة الفريق بأسلوبه الفريد الذي أكسبه شهرة واسعة داخل القارة الإفريقية.

ويعود منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد ظهوره الأول عام 1974 تحت اسم «زائير»، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.