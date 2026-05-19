وزير الشئون النيابية يدافع عن الحكومة في مواجهة انتقادات النواب بشأن غياب الوزراء

دافع المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، عن أداء الحكومة في ملف التواصل مع مجلس النواب، مؤكدا وجود تعليمات مشددة من رئيس مجلس الوزراء بضرورة حرص الوزراء على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردا على الانتقادات التي أثارها النائب جمال الفار بشأن عدم حضور بعض الوزراء إلى المجلس وعدم التفاعل مع طلبات النواب.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أنه يتواصل بشكل دائم مع رؤساء اللجان النوعية حال اعتذار أي وزير عن حضور الاجتماعات، موضحا أنه يتم عرض أسباب الغياب بكل شفافية ووضوح.

وقال المستشار هاني حنا: “أي وقت يصلني اتصال من نائب بشأن تقصير أي وزير سيتم التواصل معه على الفور”.

وكان النائب جمال الفار قد وجه انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بعدم حرص بعض الوزراء على مقابلة النواب، مستشهدا بواقعة مغادرة وزير الصحة أحد الاجتماعات في وقت سابق، مشيرا إلى وجود عدد من طلبات الإحاطة التي لم يتم الرد عليها حتى الآن.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التزام الوزراء بالتواجد المستمر داخل البرلمان، قائلا: “مش النواب هما اللي يروحوا للوزراء”