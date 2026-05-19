يسجل 53.50 جنيها.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2026 في البنوك مع استمرار ترقب المتعاملين لتغيرات الدولار عالميًا في ظل التقلبات العالمية الراهنة .
أعلى سعر للدولار في البنوك
جاء بنك HSBC: بأعلى سعر بيع وشراء للدولار اليوم 53.407 شراء – 53.508 بيع.
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.270 شراء – 53.370 بيع
أسعار الدولار في البنوك اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم متقاربة كالآتي..
- بنك قناة السويس:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- بنك مصر:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- QNB الأهلي:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- البنك التجاري الدولي (CIB):
53.270 شراء – 53.370 بيع
- البنك الأهلي المصري:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- بنك الإسكندرية:
53.270 شراء – 53.370 بيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل البنك المركزي المصري:
53.264 جنيه للشراء – 53.403 جنيه للبيع