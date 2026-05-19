في بداية التعاملات.. سعر الدولار بالبنوك اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 19-5-2026، حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار ترقب المتعاملين لتغيرات الدولار عالميًا.
سعر الدولار اليوم في البنوك
تراوح سعر الدولار في البنوك بين 53.26 و 53.50 ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري لنحو 53.270 جنيه للشراء و53.370 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار في البنوك
جاء بنك HSBC: بأعلى سعر بيع وشراء للدولار اليوم 53.407 شراء – 53.508 بيع
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.270 شراء – 53.370 بيع
أسعار الدولار في البنوك اليوم
جاءت أسعار الدولار في البنوك اليوم متقاربة كالآتي..
- بنك قناة السويس:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- بنك مصر:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- QNB الأهلي:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- البنك التجاري الدولي (CIB):
53.270 شراء – 53.370 بيع
- البنك الأهلي المصري:
53.270 شراء – 53.370 بيع
- بنك الإسكندرية:
53.270 شراء – 53.370 بيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل البنك المركزي المصري:
53.264 جنيه للشراء – 53.403 جنيه للبيع