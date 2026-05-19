رئيس الكنيسة الكلدانية يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث التعاون

استقبل الخورأسقف بولس ساتي، رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، وفدًا من مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بكنيسة مار أنطونيوس الكبير للكلدان، بالفجالة.

لبحث سبل التعاون

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية، والصحية، حيث ضم الوفد المونسينيور هيو دو ويلمون، المدير العام للمؤسسة، و جان إيف تولوت، رئيس المؤسسة، إلى جانب السيد برتران دو مارجري، مسؤول المشروعات بالمؤسسة.

وخلال اللقاء، وجّه الخورأسقف بولس ساتي الشكر للوفد على الدعوة، للمشاركة في احتفالية الذكرى الـ170 لتأسيس مؤسسة أعمال الشرق، والتي أُقيمت بمقر المؤسسة، بفرنسا، موضحًا اعتذاره عن الحضور، بسبب ارتباطه بالاستعدادات الخاصة بالاحتفال، بعيد ظهورات العذراء سيدة فاتيما.

شارك في الاستقبال دينا سبيع، مديرة دار سيدة فاتيما لكبار السن، والسيد روماني ألبير، السكرتير العام للإيبارشية، بجانب مدحت مكين، المستشار المالي.