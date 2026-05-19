رام تلمح لعودة شاحنة أسطورية مستوحاة من TRX

أثارت شركة رام الأمريكية المتخصصة في صناعة الشاحنات القوية حالةً من الحماس الجارف في أوساط عشاق الأداء العالي خلال مايو 2026، عقب نشر مقطع فيديو تشويقي مفاجئ عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شاحنة عضلات غامضة ومنخفضة الارتفاع وهي تقدم عروضًا استعراضيةً صاخبةً وتقوم بحرق الإطارات ورسم دوائر الدخان ببراعة مذهلة.

وجاء هذا المقطع القصير تحت شعار الأمور على وشك أن تصبح صاخبة، بمشاركة شرفية بارزة من رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة وسفير العلامة دانا وايت، ما أكد للخبراء أن رام تستعد لإعادة إحياء فئة شاحنات الشوارع الرياضية الخارقة التي غابت عن خطوط الإنتاج طويلاً لعام 2026.

عودة تاريخية لشعار النحلة الطائرة وطلاء أسود وأصفر مميز لعام 2026

أماطت اللقطات السريعة والمثيرة لعام 2026 اللثام عن الملامح البصرية والأسطورية للشاحنة الجديدة، حيث ظهرت المركبة بهيكل خارجي يحمل طلاءً ثنائي اللون يمزج بين الأسود الملكي والأصفر الفاقع، مع رصد دقيق لشعار النحلة الطائرة الشهير المثبت على العضلات الجانبية الخلفية للهيكل.

وتؤكد هذه الرموز التاريخية أن الصانع الأمريكي بصدد إعادة إطلاق الاسم التجاري الأسطوري رام 1500 رومبل بي المخصص لسباقات الشوارع، والذي قدمته الشركة أول مرة قبل أكثر من عقدين من الزمن وحقق نجاحًا تسويقيًا ساحقًا بين جامعي السيارات الفاخرة، ولكن هذه المرة بترقيات ميكانيكية وهندسية خارقة تضعها في قمة هرم الشاحنات الرياضية لعام 2026.

منظومة ميكانيكية مرعبة بقوة 777 حصانًا مستعارة من طراز SRTTRX لعام 2026

بالرغم من فرض رام جدارًا من السرية الشاملة حول الأرقام الرسمية للمحرك، إلا أن التدقيق الفني في تصميم غطاء المحرك الهجومي الممتد والمزود بفتحة تهوية ضخمة متشابهة مع طرازات تي آر أكس المتوحشة، كشف عن وجود كتابات بارزة تشير إلى محرك ثماني الأسطوانات سعة 6.2 لترات مدعوم بشاحن توربيني فائق.

وتعني هذه المنظومة الميكانيكية أن شاحنة الشوارع القادمة ستستعير قلب الهيلكات النابض لتوفر قوةً مرعبةً تصل إلى 777 حصانًا وعزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر، لتمثل البديل الشرعي والروحي لطراز دودج رام SRT 10 الكلاسيكي المعتمد على محرك الفايبر، مع تعديل الشاسيه بالكامل عبر خفض خلوص السيارة الأرضي واستبدال إطارات الطرق الوعرة بإطارات رياضية عريضة مخصصة للإسفلت لعام 2026.

موعد الكشف الرسمي وتوقعات السيطرة على أسواق العضلات بحلول عام 2027

أعلنت شركة رام رسميًا أن الستار سيرفع بالكامل عن هذا الوحش المطور غدًا، الأربعاء الموافق عشرين من شهر مايو الحالي، وسط توقعات بأن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول توفرها بنظام الدفع الخلفي الخالص لعشاق الاستعراض الدخاني أو الدفع الكلي الذكي.

ويرى خبراء قطاع السيارات أن الطرح المرتقب لعام 2026 يشكل صفعةً قويةً للمنافسين وتلبيةً فوريةً لرغبات المستهلكين الذين طالبوا بإنتاج شاحنة عضلات مخصصة للحلبات والمضامير المستقيمة؛ حيث يتوقع أن تحظى بطلب استثنائي وجنوني في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية فور فتح باب الحجز العالمي لتتحول سريعًا إلى أيقونة نادرة ومسيطرة على فئة شاحنات الأداء الفاخر بحلول عام 2027.