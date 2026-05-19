قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لـ "اليونيسف" حول مهارات التعلم الأساسية
رئيس البعثة الرسمية للحج: ارتفاع أعداد حجاج القرعة الوافدين إلى الأراضي المقدس ل 22700 حاج
نقل عدد من أقسام هيئة قضايا الدولة إلى مقرها الجديد بالتجمع الأول | صورة
57.5 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 4 أشهر
وزارة الداخلية تنظم ورشة تدريبية حول دور الحكومة فى مواجهة مخططات إسقاط الدول | فيديو
85 جراما عيار 24.. كم نصاب الزكاة في الذهب بالإمارات اليوم؟
وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي
قرار عاجل.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى
بالأرقام.. رئيس البعثة الطبية يكشف لـ«صدى البلد» أوضاع الحجاج قبل المناسك
سرقوا أدوية السرطان من المستشفى الميري.. حبس 7 أشخاص بالإسكندرية
إيران تفكك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد
هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رام تلمح لعودة شاحنة أسطورية مستوحاة من TRX

رام
رام

أثارت شركة رام الأمريكية المتخصصة في صناعة الشاحنات القوية حالةً من الحماس الجارف في أوساط عشاق الأداء العالي خلال مايو 2026، عقب نشر مقطع فيديو تشويقي مفاجئ عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شاحنة عضلات غامضة ومنخفضة الارتفاع وهي تقدم عروضًا استعراضيةً صاخبةً وتقوم بحرق الإطارات ورسم دوائر الدخان ببراعة مذهلة. 

وجاء هذا المقطع القصير تحت شعار الأمور على وشك أن تصبح صاخبة، بمشاركة شرفية بارزة من رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة وسفير العلامة دانا وايت، ما أكد للخبراء أن رام تستعد لإعادة إحياء فئة شاحنات الشوارع الرياضية الخارقة التي غابت عن خطوط الإنتاج طويلاً لعام 2026.

عودة تاريخية لشعار النحلة الطائرة وطلاء أسود وأصفر مميز لعام 2026

أماطت اللقطات السريعة والمثيرة لعام 2026 اللثام عن الملامح البصرية والأسطورية للشاحنة الجديدة، حيث ظهرت المركبة بهيكل خارجي يحمل طلاءً ثنائي اللون يمزج بين الأسود الملكي والأصفر الفاقع، مع رصد دقيق لشعار النحلة الطائرة الشهير المثبت على العضلات الجانبية الخلفية للهيكل. 

وتؤكد هذه الرموز التاريخية أن الصانع الأمريكي بصدد إعادة إطلاق الاسم التجاري الأسطوري رام 1500 رومبل بي المخصص لسباقات الشوارع، والذي قدمته الشركة أول مرة قبل أكثر من عقدين من الزمن وحقق نجاحًا تسويقيًا ساحقًا بين جامعي السيارات الفاخرة، ولكن هذه المرة بترقيات ميكانيكية وهندسية خارقة تضعها في قمة هرم الشاحنات الرياضية لعام 2026.

منظومة ميكانيكية مرعبة بقوة 777 حصانًا مستعارة من طراز SRTTRX لعام 2026

بالرغم من فرض رام جدارًا من السرية الشاملة حول الأرقام الرسمية للمحرك، إلا أن التدقيق الفني في تصميم غطاء المحرك الهجومي الممتد والمزود بفتحة تهوية ضخمة متشابهة مع طرازات تي آر أكس المتوحشة، كشف عن وجود كتابات بارزة تشير إلى محرك ثماني الأسطوانات سعة 6.2 لترات مدعوم بشاحن توربيني فائق. 

وتعني هذه المنظومة الميكانيكية أن شاحنة الشوارع القادمة ستستعير قلب الهيلكات النابض لتوفر قوةً مرعبةً تصل إلى 777 حصانًا وعزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر، لتمثل البديل الشرعي والروحي لطراز دودج رام SRT 10 الكلاسيكي المعتمد على محرك الفايبر، مع تعديل الشاسيه بالكامل عبر خفض خلوص السيارة الأرضي واستبدال إطارات الطرق الوعرة بإطارات رياضية عريضة مخصصة للإسفلت لعام 2026.

موعد الكشف الرسمي وتوقعات السيطرة على أسواق العضلات بحلول عام 2027

أعلنت شركة رام رسميًا أن الستار سيرفع بالكامل عن هذا الوحش المطور غدًا، الأربعاء الموافق عشرين من شهر مايو الحالي، وسط توقعات بأن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول توفرها بنظام الدفع الخلفي الخالص لعشاق الاستعراض الدخاني أو الدفع الكلي الذكي. 

ويرى خبراء قطاع السيارات أن الطرح المرتقب لعام 2026 يشكل صفعةً قويةً للمنافسين وتلبيةً فوريةً لرغبات المستهلكين الذين طالبوا بإنتاج شاحنة عضلات مخصصة للحلبات والمضامير المستقيمة؛ حيث يتوقع أن تحظى بطلب استثنائي وجنوني في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية فور فتح باب الحجز العالمي لتتحول سريعًا إلى أيقونة نادرة ومسيطرة على فئة شاحنات الأداء الفاخر بحلول عام 2027.

سعر رام رومبل بي 2027 شاحنة رام عضلات الشوارع عيوب محرك هيلكات سوبرشارجر أسعار سيارات رام سيارات رام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خبير استراتيجي: الدلتا الجديدة خطوة عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أرشيفية

لحماية موبايلك من الاختراق.. خبير أمن يشرح طرق تأمين بياناتك

أرشيفية

اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

بالصور

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة
خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط
طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟
نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر
هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد