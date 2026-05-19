تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تندرا TRD هامر الجديدة تشعل المنافسة قبل طرحها

عزة عاطف

تستعد شركة تويوتا اليابانية العريقة لإشعال منافسة طاحنة وغير مسبوقة في قطاع الشاحنات القوية وكبيرة الحجم خلال مايو 2026، وذلك عبر التحضير لإطلاق أيقونتها المرتقبة تويوتا تندرا TRD هامر موديل 2027. 

وبالرغم من تقديم تويوتا لفئة تي آر دي برو المخصصة للطرق الوعرة منذ عام 2015، إلا أنها لم تطرح سابقًا طرازًا خارقًا عالي الأداء يواجه مباشرةً سيارات أسطورية مثل فورد إف 150 رابتور. 

وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت تويوتا رسميًا الاسم التجاري هامر في مارس الماضي، بالتزامن مع رصد النماذج الاختبارية الأولى للشاحنة وهي تخوض اختبارات قاسية وبجسم أكثر عراضةً وهجوميةً لعام 2026.

منظومة دفع هجينة ومطورة تتحدى محركات ثماني الأسطوانات لعام 2026

في الوقت الذي تعتمد فيه الفئات القصوى من شاحنات فورد ورام على محركات ثماني الأسطوانات الضخمة، تشير التوقعات الهندسية لعام 2026 إلى أن تويوتا لن تسير في هذا الاتجاه التقليدي؛ بل ستعمد بدلاً من ذلك إلى ترقية منظومة الدفع الهجينة المتطورة الخاصة بها والمكونة من ست أسطوانات سعة 3.4 لترات مدعومة بشاحن توربيني مزدوج. 

وتعمل الشركة حاليًا على استخراج قوة ميكانيكية إضافية من محرك البنزين وتزويده بمحرك كهربائي أكثر تيتانًا وقدرة، لترتفع القوة الإجمالية للمنظومة من 437 حصانًا وعزم دوران 583 نيوتن متر في الطراز الحالي، لتتجاوز عتبة 450 حصانًا على أقل تقدير، مع احتمالية وصولها إلى 500 حصان، متصلةً بنسخة معززة من ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 10 سرعات لعام 2026.

تعليق مخصص لسباقات الصحراء وتصميم عريض مبتكر لعام 2026

صُممت تويوتا تندرا TRD هامر لعام 2027 لتكون بمثابة مركبة سباقات صحراوية مرخصة للسير على الطرقات العامة؛ حيث حصلت على نظام تعليق متطور طويل المدى يمنح الشاحنة قدرةً استثنائيةً على امتصاص القفزات العالية والصدمات العنيفة عند السير بسرعة فائقة فوق الكثبان الرملية والممرات الصخرية. 

ويسهم التصميم الخارجي العريض في زيادة ثبات المركبة ومنحها مظهرًا متوحشًا يدعمه رفارف جانبية منفوخة وممتدة تسمح باحتضان إطارات ضخمة مخصصة للطرق الطينية، بالإضافة إلى شبك أمامي أسود هائل يحمل هوية تويوتا الكلاسيكية المضاءة لعام 2026.

يمثل هذا الطراز تجسيدًا لتطلعات عشاق المغامرات الذين انتظروا طويلاً تقديم تويوتا لشاحنة قادرة على تحدي الهيمنة الأمريكية في هذه الفئة الخاصة جدًا. 

ومع اقتراب الكشف الرسمي الكامل عن الخطوط الإنتاجية والأسعار الرسمية للشاحنة نهاية العام الحالي، يتوقع محللو أسواق المحركات أن تحظى تندرا TRD هامر بإقبال جنوني وخاصةً في أسواق الخليج العربي والمملكة العربية السعودية. 

نظرًا للموثوقية التاريخية التي تتمتع بها علامة تويوتا وتوافر مراكز صيانتها، ما يمهد لولادة بطل جديد يستعد لإعادة صياغة معايير القوة والتحمل بحلول عام 2027.

خبراء يحذرون من تخزين الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

