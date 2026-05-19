بورش وبي إم دبليو وهامر.. تفاصيل مزاد ضخم لسيارات وبضائع الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تنظيم جلسة مزاد علني يوم 21 مايو الجاري لبيع عدد كبير من سيارات وبضائع الجمارك الواردة من التنازلات والمصادرات، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي أسفل كوبري عباس.

ويضم المزاد مجموعة متنوعة من السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة والسويس، تشمل طرازات فاخرة ورياضية وملاكي وبيك أب وميكروباصات، من علامات عالمية أبرزها Porsche وBMW وHummer إلى جانب تويوتا ومرسيدس وأودي وبنتلي وفورد وجيب شيروكي وشيفروليه ولكزس ورينج روفر وغيرها.

كما يشمل المزاد بيع كميات من البضائع الجمركية المخزنة بموانئ دمياط والسخنة والسويس والعوجة، وتتضمن مواد غذائية ومنسوجات وأدوات كهربائية وبطاريات وكيماويات وإكسسوارات متنوعة.

وأوضحت المصلحة أن كراسة الشروط متاحة مقابل 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بينما يشترط لدخول المزاد سداد تأمين مؤقت بقيمة 50 ألف جنيه، يتم استرداده حال عدم الشراء.

ويمكن للراغبين معاينة السيارات والبضائع داخل ساحات ومخازن الجمارك بمطار القاهرة ومدينة 6 أكتوبر خلال أيام العمل الرسمية حتى موعد المزاد، مع السماح باصطحاب متخصصين لفحص السيارات أثناء المعاينة.

وبحسب الشروط، يلتزم الفائز بالمزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، على أن يتم استكمال باقي المبلغ خلال 15 يوم من اليوم التالي لاعتماد الجلسة، وفي حال التأخر يتم تطبيق غرامات تخزين يومية.

وأكدت الجمارك أن بعض السيارات تباع "برسم الترخيص" ويمكن ترخيصها وفق قانون المرور، بينما توجد سيارات أخرى مخصصة للتكهين أو التخريد بسبب حالتها، مع طمس أرقام الشاسيه تحت إشراف لجان مختصة.

كما شددت المصلحة على أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة تعتبر أساس الشراء، مع حظر مشاركة العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر في المزاد.