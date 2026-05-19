قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد إنساني بطور سيناء.. رجال الدفاع المدني يتسلقون نخلة لإنقاذ قطة
إعلان نتائج إصلاح التعليم المنفذة بالمدارس المصرية بالتعاون مع اليونيسيف ..غداً
9 دول أوروبية تجتمع في كرواتيا لبحث ملف الهجرة
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية أمام شركة ذكاء اصطناعي
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش وبي إم دبليو وهامر.. تفاصيل مزاد ضخم لسيارات وبضائع الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تنظيم جلسة مزاد علني يوم 21 مايو الجاري لبيع عدد كبير من سيارات وبضائع الجمارك الواردة من التنازلات والمصادرات، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي أسفل كوبري عباس.

صورة تعبيرية عن مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

ويضم المزاد مجموعة متنوعة من السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة والسويس، تشمل طرازات فاخرة ورياضية وملاكي وبيك أب وميكروباصات، من علامات عالمية أبرزها Porsche وBMW وHummer إلى جانب تويوتا ومرسيدس وأودي وبنتلي وفورد وجيب شيروكي وشيفروليه ولكزس ورينج روفر وغيرها.

كما يشمل المزاد بيع كميات من البضائع الجمركية المخزنة بموانئ دمياط والسخنة والسويس والعوجة، وتتضمن مواد غذائية ومنسوجات وأدوات كهربائية وبطاريات وكيماويات وإكسسوارات متنوعة.

مزاد سيارات

وأوضحت المصلحة أن كراسة الشروط متاحة مقابل 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بينما يشترط لدخول المزاد سداد تأمين مؤقت بقيمة 50 ألف جنيه، يتم استرداده حال عدم الشراء.

ويمكن للراغبين معاينة السيارات والبضائع داخل ساحات ومخازن الجمارك بمطار القاهرة ومدينة 6 أكتوبر خلال أيام العمل الرسمية حتى موعد المزاد، مع السماح باصطحاب متخصصين لفحص السيارات أثناء المعاينة.

مزاد سيارات

وبحسب الشروط، يلتزم الفائز بالمزاد بسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، على أن يتم استكمال باقي المبلغ خلال 15 يوم من اليوم التالي لاعتماد الجلسة، وفي حال التأخر يتم تطبيق غرامات تخزين يومية.

وأكدت الجمارك أن بعض السيارات تباع "برسم الترخيص" ويمكن ترخيصها وفق قانون المرور، بينما توجد سيارات أخرى مخصصة للتكهين أو التخريد بسبب حالتها، مع طمس أرقام الشاسيه تحت إشراف لجان مختصة.

مزاد سيارات

كما شددت المصلحة على أن البيع يتم بدون عمولة، وأن المعاينة تعتبر أساس الشراء، مع حظر مشاركة العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر في المزاد.

مصلحة الجمارك المصرية مزاد علني سيارات بضائع الجمارك الجمارك جمارك مطار مزاد سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

موعد إجازة عيد الأضحى

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

المهندسة لمياء محمد

وزير البترول يسند إلى الكفاءات الشابة مسئولية إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

العامة للاستثمار: وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم صغار المستثمرين

البنك المركزي

الجنيه في أمان.. البنك المركزي يعزز الاحتياطي النقدي في مواجهة تقلبات الدولار

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد