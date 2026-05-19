تعرف على سعر ومواصفات سيتروينC5 ‎ الجديدة

أعلن الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، عن الإطلاق الرسمي للنسخة الأحدث من السيارة C5 Aircross موديل 2027، والتي تأتي كواحدة من أبرز السيارات الأوروبية العائلية ضمن فئة الـ SUV-C، حيث تستهدف العائلات الباحثة عن سيارة تجمع بين الرحابة والراحة والحضور القوي على الطريق، مع تصميم عملي يلائم الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة في الوقت نفسه. 

وتعكس السيارة فلسفة سيتروين الفرنسية المعروفة بتقديم تجربة قيادة مريحة ومقصورة واسعة مدعومة بأحدث التقنيات وتجهيزات الرفاهية العصرية، وتوازن مميز بين الأداء العملي والتكنولوجيا وأنظمة الأمان المتطورة، إلى جانب مساحات داخلية رحبة وسعة تخزين كبيرة تجعلها خيار مناسب للعائلات ومحبي السفر والتنقل العصري، خاصة مع اعتمادها على مجموعة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق والتجهيزات الذكية التي تعزز من مستويات الراحة والأمان أثناء القيادة.

وعلى صعيد المواصفات، تأتي ستروين C5 Air-cross الجديدة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصانًا، مع أبعاد توفر رحابة داخلية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4650 مم، وعرضها 1902 مم، وارتفاعها 1668 مم، وقاعدة عجلات بطول 2784 مم، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تصل إلى 565 لترًا.

كما تضم السيارة باقة متطورة من التجهيزات، تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10 بوصات، وشاشة لمس رئيسية عمودية 13 بوصة عالية الدقة، إلى جانب نظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة.

وتوفر السيارة أيضًا مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، من بينها كاميرا 360 درجة، و6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل النشطة، ومراقبة النقاط العمياء، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الحفاظ على المسار، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى باب خلفي كهربائي.

وفي هذا السياق، صرح شريف محمود، العضو المنتدب لعلامة ستروين، "أن إطلاق الجيل الجديد من ‏C5 Aircross‏ يأتي استكمالًا ‏‏لمسيرة أحد أكثر الطرازات نجاحًا وانتشارًا ضمن عائلة ستروين، مؤكدًا أن الحضور الواضح لسيارات العلامة الفرنسية في الشارع ‏‏المصري، وعلى رأسها ‏C5 Aircross، يعكس حجم ثقة العملاء في العلامة الأوروبية العريقة، ومدى اقتناعهم بما تقدمه من جودة ‏‏وراحة وتجربة قيادة متميزة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة السيارة كواحدة من أبرز الخيارات في فئتها بالسوق المصري".‏

ومن جانبه، قال الأستاذ هشام حسني، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس في مصر: يمثل إطلاق ‏Citroën C5 Aircross‏ الجديدة في ‏‏السوق المصري خطوة تتجاوز مفهوم تقديم طراز جديد، لتجسد رؤية طموحة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة القيادة في فئة الـ ‏SUV، ‏‏من خلال مزيج متكامل يجمع بين التصميم الجريء، والراحة الاستثنائية، والتكنولوجيا الذكية المتقدمة التي تلبي تطلعات العميل ‏‏المصري بمعايير عالمية.‏

أما عن سعر النسخة الأحدث من ستروين C5 Air-cross فتاتي :

- فئة Advanced بسعر 1,695,000 جنيه مصري

- فئة Ultimate بسعر 1,935,000 جنيه مصري

