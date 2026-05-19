ميرنا وليد تكشف مفاجأة: أنا الصوت النسائي بأغنية حبيبي يا عاشق لـ مدحت صالح

كشفت الفنانة ميرنا وليد عن مفاجأة فنية تتعلق بالأغنية الشهيرة «حبيبي يا عاشق» للفنان مدحت صالح، مؤكدة أنها صاحبة الصوت النسائي المشارك في الأغنية، وهو الأمر الذي لا يعرفه كثير من الجمهور.

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنها سجلت المقطع الخاص بها بعد انتهاء مدحت صالح من تسجيل الأغنية، لدرجة أنه لم يكن يعلم وقتها أنها صاحبة الصوت النسائي المشارك معه.

ومن جانبه، عبّر عمرو الليثي عن دهشته من هذه المفاجأة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يعلم فيها أن صوت ميرنا وليد كان حاضرًا في الأغنية الشهيرة، كما كشف أنها كانت مرشحة أيضًا للمشاركة التمثيلية في الفيلم المرتبط بالأغنية لكنها اعتذرت لاحقًا، داعيًا إياها إلى خوض تجربة الغناء بجانب التمثيل.

فيما أكد مصطفى شوقي أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة له أيضًا، مشيدًا بصوت ميرنا وليد وإحساسها الغنائي، خاصة بعد مشاركتهما معًا في تسجيل أغاني مسرحية «ابن الأصول».

وعلى جانب آخر، تحدثت ميرنا وليد عن مشاركتها في المسرحية، موضحة أن المخرج مراد منير تواصل معها وأرسل لها نص العمل، لكنها كانت مترددة في البداية بسبب مشاركتها السابقة مع الفنان محمد صبحي في مسرحية «فارس يكشف المستور»، ورغبتها في الابتعاد عن المسرح لفترة، قبل أن تتحمس للعمل بعد لقائها بفريق المسرحية.

وأضافت أنها التقت مصطفى شوقي قبل بدء عروض «ابن الأصول»، وتوقعت وقتها أن يجمعهما عمل فني قريب، مؤكدة أن شوقي نجح في أولى تجاربه المسرحية وقدم أداءً مميزًا على خشبة المسرح.

وأشارت إلى أن أجواء البروفات والعمل كانت مليئة بالمحبة والتعاون بين جميع الفنانين، وهو ما انعكس على نجاح العرض وتفاعل الجمهور معه.