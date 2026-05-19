مفاوضات ثلاثية.. الولايات المتحدة تسعى لتواجد قواتها بشكل دائم في جرينلاند

أفادت صحيفة واشنطن بوست،نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة تسعى للحصول على إذن لتمركز قواتها بشكل دائم في جرينلاند حتى لو نالت الجزيرة استقلالها.

وكتبت الصحيفة بعد إجراء مقابلات مع مسؤولين أمريكيين ودنماركيين وجرينلانديين: "تحاول الولايات المتحدة تغيير اتفاقية عسكرية طويلة الأمد لضمان بقاء القوات الأمريكية في جرينلاند إلى أجل غير مسمى حتى لو استقلت جرينلاند".





ووفقا للصحيفة، بالإضافة إلى ذلك جرت مناقشة وبحث استخدام حق النقض الأمريكي ضد أي استثمار كبير في جرينلاند، وتم تبرير ذلك بالرغبة في منع تنامي نفوذ خصوم واشنطن في المنطقة. وقد قوبلت هذه النقطة التفاوضية بالرفض في كل من غرينلاند والدنمارك.





وقالت الصحيفة: "بدت المطالب الأمريكية جدية للغاية لدرجة أن المسؤولين في جرينلاند يعتبرونها انتهاكا جسيماً لسيادتهم. وعلى الرغم من كل الحديث الدائر في الدنمارك والولايات المتحدة حول مستقبل جرينلاند الذي يعتمد على سكان الجزيرة، فقد صرح المسؤولون في جرينلاند بأن المطالب الأمريكية ستقيدهم لأجيال قادمة".





و تبدي الولايات المتحدة أيضا الاهتمام باستخراج النفط واليورانيوم والمعادن الحيوية في غرينلاند.