أيمن عرب: التحول الرقمي يقود تطويرا شاملا في الشبكة القابضة للملاحة الجوية ومطار القاهرة

أكد المهندس أيمن عرب، رئيس الشبكة القابضة للملاحة الجوية والمطارات، أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم محاور التطوير داخل المنظومة، مشيرًا إلى أن العمل يجري على مسارين رئيسيين يشملان التحول الرقمي المؤسسي والتحول الرقمي التشغيلي.

وقال أيمن عرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودية إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا”، أن التحول الرقمي المؤسسي شمل تطوير البنية التحتية الرقمية للشبكة بشكل كامل، وتحديث أنظمة الحاسب الآلي، وميكنة دورة العمل والمستندات بصورة شاملة، بما أسهم في الانتقال إلى نظام إداري يعتمد على الإجراءات الرقمية ويقلل الاعتماد على الأوراق بشكل كبير. كما تم تطبيق برنامج لإدارة الموارد البشرية بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة وسرعة إنجاز الأعمال، إلى جانب تنفيذ مرحلة “المكاتب بلا أوراق”.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي التشغيلي، أشار إلى تطوير مركز العمليات بما يدعم تشغيل مطار القاهرة بشكل مباشر ويرفع من كفاءة الاستجابة لكافة الجوانب التشغيلية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة المراقبة بالكاميرات وتزويدها بشاشات عرض حديثة تواكب التطوير التكنولوجي.

التحول الرقمي في قطاع الطيران

وأضاف أنه تم العمل على تطبيق نظام تأشيرة الوصول، على أن يبدأ تشغيله اعتبارًا من أغسطس المقبل، إلى جانب الإعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمطار القاهرة، يتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم في مرحلتي الذهاب والعودة بشكل لحظي، بما يعزز من تجربة السفر ويواكب التحول الرقمي في قطاع الطيران