الولايات المتحدة: قتيل وجرحى في إطلاق نار على مسجد في سان دييجو ومقتل 2 من المشتبه بهم

أعلنت تقارير لوسائل إعلام أمريكية مصرع شخص وإصابة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار استهدف مسجدًا في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، قُتل مشتبه بهما برصاص الشرطة.

ووقع إطلاق النار في المركز الإسلامي في سان دييجو (ICSD)، الواقع في حي كليرمونت، على بُعد حوالي 14 كيلومترًا من مركز المدينة.

ويُعد هذا المسجد هو الأكبر في مقاطعة سان دييجو، ويضم المجمع الذي يقع فيه، مؤسسات تعليمية، من بينها مدرسة للأطفال الصغار، ومدرسة "الرشيد" التي تُقدم دورات في اللغة العربية والإسلام والقرآن الكريم.