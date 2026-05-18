وليد زكي: السوق العقاري يشهد مرحلة توازن جديدة قائمة على الطلب الحقيقي

أكد وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة PRE Group، أن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة توازن جديدة فرضتها المتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن الطلب الحقيقي على السكن لا يزال المحرك الرئيسي لنشاط القطاع، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم على هامش جولة ضمت محررى العقارات أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا في اتخاذ قرارات الشراء، حيث يركزون على جدية المطور وسابقة أعماله وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، وليس فقط على السعر أو فترات السداد.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل “فرزًا طبيعيًا” داخل السوق، تبرز خلالها الشركات ذات الملاءة المالية القوية والإدارة الاحترافية، بينما تواجه الكيانات غير المنضبطة تحديات أكبر في الاستمرار.

كما لفت إلى أن ضبط التكاليف وإدارة السيولة بكفاءة أصبحا عنصرين حاسمين لضمان استدامة الأعمال في ظل ارتفاع مدخلات البناء.

وأوضح زكي أن PRE Group تركز خلال الفترة الراهنة على تسريع معدلات التنفيذ في مشروعاتها، والتسليمات فى مواعيدها والحفاظ على أعلى معايير الجودة، مع تقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع قدرات العملاء، مؤكدًا أن استراتيجية الشركة تقوم على بناء علاقة طويلة الأجل مع العميل ترتكز على الثقة والالتزام، بما يضمن نموًا مستدامًا ومتوازنًا.