عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض ييس توروب المدير الفني للفريق لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث خضع للرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح طبيب الفريق أن حالة المدير الفني مطمئنة ويخضع حاليًا لفحوصات وتحاليل شاملة لمزيد من الاطمئنان.

بيكهام وشوبير جاهزان

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصطفى شوبير حارس الفريق، شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق، شارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الضامة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس، ضمن تحضيراته لمواجهة المصري في الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.