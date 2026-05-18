مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
رسميا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز| تفاصيل
القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويض المرة الواحدة
الأمتار الأخيرة.. دوريات تنتظر الحسم في ختام الجولات| آرسنال والزمالك الأبرز
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

روني مهاجما تصريحات محمد صلاح: تصرف أناني وعلى سلوت معاقبته في مباراة الوداع

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

انتقد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صلاح بشأن هوية ليفربول، معتبرًا أن النجم المصري تجاوز الحدود في حديثه العلني عن أسلوب لعب الفريق ومدربه الحالي أرني سلوت.

وخلال ظهوره في برنامج «The Wayne Rooney Show»، أعرب روني عن استيائه من الطريقة التي تحدث بها صلاح عن ضرورة عودة ليفربول إلى أسلوب اللعب الذي كان يعتمد عليه الفريق في عهد يورجن كلوب، مؤكدًا أن هذه التصريحات تحمل رسائل سلبية تجاه الجهاز الفني الحالي.

وأشار النجم الإنجليزي السابق إلى أن اللاعب المصري لا يملك حق توجيه انتقادات علنية للمدرب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، معتبرًا أن ما حدث قد يؤثر على أجواء غرفة الملابس ويزيد الضغوط داخل الفريق.

كما طالب روني إدارة ليفربول والمدرب سلوت بالتعامل بحزم مع الموقف، مقترحًا استبعاد صلاح من المباراة الأخيرة للفريق على ملعب «أنفيلد» أمام برينتفورد، وعدم منحه فرصة الظهور الختامي أمام الجماهير.

وأكد روني أن صلاح يحاول تبرير تراجع مستوى الفريق هذا الموسم من خلال تحميل جزء من المسؤولية للجهاز الفني، مضيفًا أن تصرفاته بدت فردية أكثر من كونها تصب في مصلحة المجموعة.

واستشهد أسطورة مانشستر يونايتد بتجربته السابقة مع المدرب التاريخي أليكس فيرجسون، موضحًا أنه تعرض للاستبعاد في إحدى المرات بسبب خلاف داخلي، معتبرًا أن الانضباط يجب أن يظل فوق أي اسم داخل الفريق.

وتأتي تصريحات روني في وقت يعيش فيه ليفربول فترة صعبة على مستوى النتائج، وسط انتقادات واسعة لأداء الفريق هذا الموسم وتراجع شخصيته الهجومية المعتادة.

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

فيديو عفوي لآسر ياسين يشارك عروسين الرقص في الشارع يشعل مواقع التواصل

بدرية طلبة تخضع لعملية جراحية في العين

ختامي نوادي المسرح.. قصور الثقافة تعرض "قابل للتدوير" و" الأخوة كارامازوف" الليلة على مسرح السامر

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

