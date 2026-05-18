روني مهاجما تصريحات محمد صلاح: تصرف أناني وعلى سلوت معاقبته في مباراة الوداع

انتقد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صلاح بشأن هوية ليفربول، معتبرًا أن النجم المصري تجاوز الحدود في حديثه العلني عن أسلوب لعب الفريق ومدربه الحالي أرني سلوت.

وخلال ظهوره في برنامج «The Wayne Rooney Show»، أعرب روني عن استيائه من الطريقة التي تحدث بها صلاح عن ضرورة عودة ليفربول إلى أسلوب اللعب الذي كان يعتمد عليه الفريق في عهد يورجن كلوب، مؤكدًا أن هذه التصريحات تحمل رسائل سلبية تجاه الجهاز الفني الحالي.

وأشار النجم الإنجليزي السابق إلى أن اللاعب المصري لا يملك حق توجيه انتقادات علنية للمدرب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، معتبرًا أن ما حدث قد يؤثر على أجواء غرفة الملابس ويزيد الضغوط داخل الفريق.

كما طالب روني إدارة ليفربول والمدرب سلوت بالتعامل بحزم مع الموقف، مقترحًا استبعاد صلاح من المباراة الأخيرة للفريق على ملعب «أنفيلد» أمام برينتفورد، وعدم منحه فرصة الظهور الختامي أمام الجماهير.

وأكد روني أن صلاح يحاول تبرير تراجع مستوى الفريق هذا الموسم من خلال تحميل جزء من المسؤولية للجهاز الفني، مضيفًا أن تصرفاته بدت فردية أكثر من كونها تصب في مصلحة المجموعة.

واستشهد أسطورة مانشستر يونايتد بتجربته السابقة مع المدرب التاريخي أليكس فيرجسون، موضحًا أنه تعرض للاستبعاد في إحدى المرات بسبب خلاف داخلي، معتبرًا أن الانضباط يجب أن يظل فوق أي اسم داخل الفريق.

وتأتي تصريحات روني في وقت يعيش فيه ليفربول فترة صعبة على مستوى النتائج، وسط انتقادات واسعة لأداء الفريق هذا الموسم وتراجع شخصيته الهجومية المعتادة.