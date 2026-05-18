لجان السياحة تنتشر بأماكن إقامة الحجاج في مكة والمدينة.. والتقارير تكشف تميز السكن وخدماته

واصلت بعثة الحج السياحي جهودها لمتابعة الحج وتدفق رحلات نقل الحجاج برا وجوا، والاطمئنان على كافة الخدمات المقدمة لهم، وقد كلفت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤؤن الحج السياحي جميع اعضاء اللجان الفرعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتواجد والمرور على أماكن إقامة حجاج السياحة، يأتي ذلك اولا للإطمئنان على الحجاج في كافة برامج الحج السياحي "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" وثانيا للتأكد من التزام جميع الشركات ببرامجها للحج المعتمدة من الوزارة والمتعاقد عليها مع الحجاج

وقد كشفت التقرير الأولية التي تلقتها البعثة وجود التزام تام حتى الآن من الشركات بتعاقداتها مع الحجاج فيما يخص السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة

وأكدت سامية سامي انها ورغم هذا الالتزام شددت على أعضاء اللجان بإستمرار تواجدهم ومرورهم على أماكن إقامة الحجاج للتدخل عند اي شكوى، والتعاون مع الشركات لخدمة حجاجها.

وأضافت رئيس مكتب شؤون الحج السياحي أن كافة لجان السياحة سوف تستمر في العمل على مدار الساعة حتى وصول آخر حاجة إلى الأراضي المقدسة لتبدأ مرحلة جديدة من عمل اللجان في الاستعداد للمشاعر المقدسة، واوضحت ان لجان البعثة تشهد تعاونا كبيرا بين الجميع لخدمة الحجاج ويتابع أعمالها عدد من قيادات الوزارة والبعثة وفي مقدمتهم كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والرقابة على الشركات والمهندس محمد رضا مدير الادارة العامة للسياحة الدينية وحسام البدوي مدير الادارة العامة للنقل السياحي كما أشادت بالتعاون والتنسيق التام بين الوزارة والغرفة في أعمال البعثة والعمل بروح الفريق لخدمة ضيوف الرحمن مؤكدة ان البعثة تقوم بإعداد تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج ورفعه إلى وزير السياحة والآثار السيد شريف فتحي الذي يتابع باهتمام أحوال الحج السياحي