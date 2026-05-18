بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة تزامنًا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المحافظات، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي اعتبارًا من منتصف الأسبوع مع تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية، بالتزامن مع انتشار الأتربة العالقة في أجواء عدد من المناطق، تشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضح القياتي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن فترات المساء ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأشار إلى استمرار الأجواء الحارة غدًا، لكن بانخفاض طفيف مقارنة باليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و37 درجة مئوية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الحالية تبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة خلال هذا الوقت من العام.

ولفت إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على تكوّن السحب على مناطق من شمال البلاد وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا مع نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع القياتي أن تنخفض درجات الحرارة العظمى إلى أقل من 30 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، دون تأثيرات تُذكر على حركة الأنشطة اليومية.