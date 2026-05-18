العثور على جثث 4 غواصيين إيطاليين في جزر المالديف

أعلنت حكومة جزر المالديف عن العثور على جثث 4 غواصيين إيطاليين مفقودين، لقو مصرعهم الأسبوع الماضي.

و من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الإيطالية بأن مجموعة من الغواصين الإيطاليين، غرقوا خلال اكتشافهم لكهف على عمق 50 متر في جزيرة "فافو أتول" يوم الخميس.

و من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، اعتقال شابا يبلغ من العمر "31 عاما" بعدما اقتحم بسيارته حشدا من المارة في وسط مدينة مودينا الواقعة بشمال البلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن حادث الدهس أسفر عن سقوط ثمانية جرحى على الأقل، من بينهم أربعة في حالة حرجة.

وصرح عمدة المدينة، ماسيمو ميزيتي، بأن من بين المصابين بجروح خطيرة امرأة حوصرت بين السيارة وواجهة أحد المحال التجارية، مما قد يستدعي بتر ساقيها.