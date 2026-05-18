برلماني: الدولة تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج لتحسين مستوى معيشة المواطنين

ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن العمل على دعم القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأشار “مسعود” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن السياسات الحالية تدعم بشكل واضح بيئة الاستثمار وتعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح عضو النواب أن الدولة تمضي في اتجاه واضح نحو الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.