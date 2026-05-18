شوبير: الزمالك دفع ثمن الثقة الزائدة قبل نهائي الكونفدرالية

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إن نادي الزمالك مر بـ”محنة صعبة” خلال الفترة الأخيرة، بعد الخسارة في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن حالة من التفاؤل المسبق المبالغ فيه أثرت على الفريق قبل المباراة.

وأوضح شوبير أن البعض كان يتعامل وكأن الزمالك اقترب من إعلان التتويج بالبطولة قبل خوض النهائي، وهو ما خلق حالة من “الاطمئنان الزائد” داخل الفريق والجماهير، على حد وصفه

وأضاف أن هذا الشعور انعكس بشكل سلبي على الأداء داخل الملعب، معتبرًا أن الفريق ظهر بأحد أسوأ مستوياته، وخسر على أرضه ووسط جماهيره، في نتيجة وصفها بـ”الصدمة القاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمباراة، بل بـ”حالة الاستباق في الاحتفال” قبل حسم البطولة، مؤكدًا أن هذا النوع من الأجواء قد يؤدي إلى فقدان التركيز داخل الملعب