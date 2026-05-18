شوبير: الزمالك لديه اسكواد جيد.. بلاش تقنع نفسك بالعكس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن ما يدور عن عدم إبرام الزمالك صفقات بسبب إيقاف القيد، وأنه يعاني من قائمة ضعيفة .

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعيه''بلاش تقنع نفسك بالعكس عافية .. الزمالك لديه سكواد جيد ومش الفريق المنهار''.

وتابع :الزمالك تعاقد مع 14 صفقة دفعة واحدة بداية الموسم الفلسطيني عدي الدباغ وعمرو ناصر والبرازيلي خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، وآدم كايد ومحمد إسماعيل والمهدي سليمان وأحمد شريف وعمر فرج عودة من الإعارة.

وكان قد علق الناقد الرياضي فتحي سند، على صفقات نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

وقال فتحي سند في تصريحات تلفزيونية: "راضي عن صفقات الزمالك بنسبة 50% فقط، الزمالك جاب 11 لاعب، اللي نجح وقدم أوراقه هم 5 بس: مهدي سليمان، بيزيرا، عدي الدباغ، بنتايك، ومحمد إسماعيل، الباقي محتاج نظر".