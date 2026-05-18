جدول ترتيب مجموعة الهبوط بـ الدوري الممتاز قبل انتهاء الجولة ال11

يشهد اليوم "الإثنين" ختام الجولة الـ11 بالمجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) بالدوري المصري الممتاز، التي تضم 14 فريقا يتنافسون على المراكز الـ10 الأولى فيما تهبط أربع فرق لدوري المحترفين بنهاية الموسم الحالي.

وتأكد هبوط كل من نادي الإسماعيلي ونادي فاركو ويتبقى مقعدين حيث لم يتم حسمهما حتى الأن ويتم حسمهما خلال الجولات المقبلة.

مباريات الجولة ال11 بمجموعة الهبوط

كهرباء الإسماعيلية - حرس الحدود - الساعة 5 مساء

طلائع الجيش - فاركو - الساعة 5 مساء

المقالولون العرب - وادي دجلة - الساعة 8 مساء

غزل المحلة - الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساء

جدول ترتيب مجموعة الهبوط

وادي دجلة 48 نقطة.

زد 47 نقطة.

البنك الأهلي 44 نقطة.

بتروجيت 42 نقطة.

الجونة 40 نقطة.

مودرن سبورت 36 نقطة.

طلائع الجيش 34 نقطة.

المقاولون العرب 33 نقطة.

الاتحاد السكندري 32 نقطة.

غزل المحلة 31 نقطة.

كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة.

حرس الحدود 23 نقط.

فاركو 22 نقطة.

الإسماعيلي 19 نقطة.