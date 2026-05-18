قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
عبد الرحمن محمد

وقع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، بروتوكولي تعاون بين الجامع الأزهر وكلٍّ من جامعة بنها، ومثلها الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وجمعية آل محجوب، ومثلتها حنان محجوب، الأمين العام للجمعية، بحضور المستشار طاهر الخولي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن جامعة بنها تُعد أول جامعة مصرية يحتضن حرمها رواقًا أزهريًّا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتوسع في نشر رسالة الأزهر العلمية والدعوية في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال أروقة الأزهر التي تسعى إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء وعي ديني وفكري مستنير لدى الشباب.

كما أكد أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من رسالة الأزهر الوسطية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن اعتزاز الجامعة باستضافة رواق الأزهر الشريف داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لم يدخر جهدًا في دعم الجامعة بعلمائه وعلمه، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي لدى الطلاب في مواجهة الأفكار المتطرفة.

نص البرتوكول 

وينص البروتوكول على دعم وتعزيز التعاون في المجالات الدينية والتعليمية والثقافية والإثرائية، من خلال تعليم القرآن الكريم وعلومه للأطفال والكبار، وتعليم العلوم الشرعية والعربية، إلى جانب نشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، عبر برامج تستهدف غرس القيم الدينية وترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج دارسين قادرين على مواجهة التيارات والأفكار المنحرفة بما يسهم في تحقيق السلم المجتمعي العالمي، والعمل على تبني المنهج الأزهري الوسطي في معالجة القضايا المعاصرة.

كما ينص البروتوكول على تعميم المبادرات والممارسات التربوية والتعليمية والثقافية المتميزة بين الطرفين من خلال أطر تعاون مشترك، وتنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمعارض والأبحاث المشتركة، فضلًا عن تبادل الدعوات لحضور الفعاليات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والبيانات التحليلية الاستشرافية.

ويشمل التعاون كذلك الإعداد والتأهيل المشترك للشباب، ودعم المبدعين ورعاية الموهوبين، وتعزيز دور العلم في نشر ثقافة التوافق وقيم التسامح والوسطية والسلام التي تدعو إليها الأديان كافة.

وكيل الأزهر أيمن عبد الغني جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المالية

"المالية": 5.6 مليار جنيه لسكك حديد مصر بموازنة 2026 /2027

جانب من الاجتماع

المنشاوي تبحث مع نظيرتها البحرينية تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: نستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد