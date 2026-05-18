قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار

مركز طبي في اسرائيل
مركز طبي في اسرائيل
فرناس حفظي

حذر البروفيسور حغاي ليفين خلال جلسة بالكنيست من أن النظام الصحي في إسرائيل “يقف على حافة الانهيار”، وسط تصاعد هجرة الكوادر الطبية وعجز الأطباء الجدد عن إيجاد وظائف.


وخلال مناقشة برلمانية بشأن نقص الكوادر في المستشفيات الحكومية، قال ليفين إن أطباءً إسرائيليين باتوا يعملون في محطات الوقود والمتاجر الكبرى بسبب غياب فرص العمل، معتبرًا أن “مهنة الطب أصبحت مهينة”، وأن الحصول على وظيفة مناسبة يتطلب “نفوذًا وعلاقات واسعة”.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يعاني ضغطا متفاقما منذ سنوات، ازداد سوءا بعد الحرب وجائحة كورونا، مؤكدا أن كثيرا من العاملين في المجال الصحي اضطروا للعمل في “ظروف قاسية وخطرة”، بينما غادر آخرون البلاد بحثًا عن فرص أفضل.

وأضاف ليفين أن إسرائيل بحاجة إلى “استثمار ضخم” في القطاع الصحي خلال العقد المقبل، محذرا من تراجع متوسط العمر المتوقع وتدهور الخدمات الطبية إذا استمر الوضع الحالي دون تدخل سياسي جاد.

من جهتها، أقرت وزارة الصحة الإسرائيلية بوجود أزمة في توزيع الكوادر والمعايير الطبية، مؤكدة العمل على خطط لزيادة عدد الأسرة وتطوير برامج الرعاية، فيما لا تزال لجنة تخطيط الموارد البشرية تناقش حلولًا طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030.

وخلال الجلسة، اتهم عضو الكنيست أحمد الطيبي المؤسسات الصحية بممارسة التمييز ضد الأطباء العرب، مشيرًا إلى وجود “آلاف الأطباء القادرين على العمل لكن يتم تفضيل أصحاب العلاقات والمعارف عليهم”.

النظام الصحي إسرائيل حافة الانهيار هجرة الأطباء مستشفيات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطعيات اللحمة

قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد