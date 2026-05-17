صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم

أفادت القناة 12 العبرية، يوم السبت، بأن نسبة كبيرة من طلاب المدارس في إسرائيل لا تحقق المعايير التعليمية التي حددتها وزارة التعليم، وذلك استنادًا إلى نتائج مسربة لاختبارات أجرتها العام الماضي الهيئة الوطنية للقياس والتقييم في التعليم (RAMA)، بحسب تقرير ل "تايمز أوف إسرائيل".





التعتيم على نتائج الطلاب بعلم وزير التعليم

و أشارت القناة إلى أن وزارة التعليم حاولت إبقاء نتائج مادة العلوم سرية، ولم تُنشر ضمن بقية البيانات، و ذلك رغم نشر نتائج جزئية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن قرار وزارة التعليم حجب نتائج العلوم الخاصة بطلاب الصف التاسع عند نشر بقية النتائج في وقت سابق من الشهر جاء بتوجيه من وزير التعليم يوآف كيش.

وبدلًا من نشر النتائج للعامة، تم إرسالها فقط إلى مديري المدارس، لكنها سُربت إلى وسائل الإعلام رغم ذلك، بحسب التقرير.

إخفاق الطلاب في منهج العلوم

ووفقًا للنتائج المسربة، فإن 3% فقط من طلاب الصف التاسع في إسرائيل استوفوا متطلبات منهج العلوم، بينما اقترب 16% آخرون من تحقيق المتطلبات دون الوصول إليها، في حين أخفق 81% من الطلاب في بلوغ مستوى التوقعات المحدد لطلاب الصف التاسع في المادة.

وفي أول مشاركة لهم في هذه الاختبارات، استوفى 7% فقط من الطلاب الحريديم متطلبات اللغة الإنجليزية، مقارنة بـ16% في نظام التعليم الديني الوطني و31% في نظام التعليم العبري العلماني.

وزير التعليم يهاجم هيئة "راما"

ورد وزير التعليم يوآف كيش على تقرير القناة الإسرائيلية باتهام هيئة "راما" بتسريب المعلومات.

وقال: "اختارت راما تسريب بيانات في انتهاك للقانون وإطلاق حملة إعلامية وسياسية مضللة".

و واصل كيش رده على التقرير وهاجم الهيئة، واصفًا عملها بأنه يفتقر إلى الشفافية والموثوقية. كما وصف التسريب بأنه "إهانة لطلاب إسرائيل والمعلمين والمديرين والتربويين الذين يعملون بتفانٍ كبير، خاصة خلال السنوات المعقدة التي عشناها منذ بداية الحرب"، و ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وادعى أن موظفين في وزارة التعليم "أثاروا مزاعم خطيرة بشأن إدارة الاختبارات وآلية إعدادها"، مشيرًا إلى وجود أخطاء في عرض البيانات، وتغيير في معايير وأسئلة تقييم الطلاب، واستخلاص نتائج لا تدعمها نتائج الاختبارات، إضافة إلى ضعف التواصل بين الوزارة وهيئة "راما"، التي اتهمها بانعدام الشفافية.