أحمد موسى: الدلتا الجديدة نموذج متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مشروع الدلتا الجديدة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد من أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع جاء نتيجة سنوات من العمل المتواصل والتخطيط الدقيق.

مستقبل الدولة المصرية

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة، بما يجعله قاعدة اقتصادية وتنموية ضخمة تخدم مستقبل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يقع على بُعد نحو نصف ساعة فقط من القاهرة، ويمتد عبر أربع محافظات هي الجيزة والبحيرة والفيوم ومطروح، مؤكدًا أن المشروع يمثل تجربة مصرية فريدة يصعب تكرارها في العديد من دول العالم.

توفير قرابة مليوني فرصة عمل

وأضاف أن الدولة نجحت في استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان داخل المشروع باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، مع توفير قرابة مليوني فرصة عمل، ما يجعله أحد أكبر المشروعات الزراعية والإنتاجية في المنطقة.

الأنشطة والخدمات المختلفة

ووجه الإعلامي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه صاحب القرار والرؤية وراء تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، موضحًا أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يشمل عشرات الأنشطة والخدمات المختلفة، بما يسمح بإقامة مجتمع متكامل يستوعب نحو مليون مواطن.

كما كشف أن أكثر من 1000 شركة تشارك في تنفيذ المشروع، من بينها 150 شركة من القطاع الخاص تعمل في المجال الزراعي، في إطار تعاون واسع بين الدولة والقطاع الخاص لإنجاز المشروع بأعلى كفاءة.

وأشار أحمد موسى إلى أن افتتاح المشروع تم رغم ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الجهد المبذول من مؤسسات الدولة، بمشاركة 17 وزارة تعمل بشكل متكامل لإنجاح المشروع.

أحدث المعدات والتقنيات الحديثة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل قوة اقتصادية جديدة لمصر، موضحًا أن المشروع يعتمد على أحدث المعدات والتقنيات الحديثة، رغم ما تتعرض له المشروعات القومية من حملات تشكيك.