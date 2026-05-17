عمرو الجندي: جماهير الأهلي لعبت دورًا حاسمًا في التتويج بالدوري

أشاد عمرو الجندي نجم الأهلي لكرة السلة، بالدور الكبير الذي لعبته جماهير النادي خلال مباريات نهائي دوري السوبر أمام الاتحاد السكندري.

وقال الجندي، في تصريحات لقناة الأهلي عبر برنامج "في ضهر الأهلي" مع الإعلامي أحمد أسامة: "جماهير الأهلي كانت رائعة طوال مباريات النهائي، وساندت الفريق بشكل استثنائي في أصعب اللحظات".

وأضاف: "حتى عندما كنا متأخرين بفارق كبير، لم تتوقف الجماهير عن التشجيع، وهو ما منح اللاعبين دفعة قوية للعودة في النتيجة".

دور الجمهور

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأجواء الجماهيرية في مباريات النهائي كانت من أهم العوامل التي ساعدت الفريق على الحفاظ على تركيزه وروحه القتالية.

واختتم الجندي تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يدركون جيدًا حجم مسؤوليتهم تجاه الجماهير، ويسعون دائمًا لتحقيق البطولات لإسعادهم.