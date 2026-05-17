برلمانية: مشروع الدلتا الجديدة يجسد النموذج الأمثل للتنمية الذكية والمستدامة

قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بمدينة الضبعة، وفي ظل مواجهة مصر للتحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية يؤكد قدرة الدولة المصرية على تجاوز الصعاب والأزمات بسواعد وإخلاص أبنائها.

مشروع الدلتا

وأوضحت الهريدي في بيان اليوم ،أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية وعصرية كبيرة، ويؤكد أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة والتي تعتمد على الأدوات الذكية قادرة على تأمين غذائها بقرارات سيادية مستقلة خطتها سواعد مصرية مخلصة، مشيرة إلى أن الأرقام التي أعلن عنها الرئيس السيسي كضخ ما يقرب من 800 مليار جنيه في البنية التحتية لهذا المشروع، ومد مسارات لنقل المياه بطول 300 كيلو متر هي خطوات من شأنها تعزيز التنمية المستدامة وتأسيس نهضة زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة.

افتتاح مشروع الدلتا

وأكدت أن مشروع الدلتا الجديدة يجسد النموذج الأمثل للتنمية الذكية والمستدامة، إذ يدمج المشروع بعبقرية شديدة بين التكنولوجيا المتطورة وإدارة الموارد، وذلك من خلال إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي التي كانت تهدر سابقًا في البحر المتوسط واستغلالها بأحدث النظم الرقمية وأساليب الري الحديثة.

وشددت الهريدي على الأهمية البالغة لرسائل الرئيس السيسي ومكاشفته الشفافة للشعب المصري، مؤكدة أن المواطن هو الشريك الأول والصانع الحقيقي لهذا الإنجاز التاريخي، ومن حقه أن يدرك ضخامة ما يتحقق على الأرض لتعزيز قيم الانتماء والفخر الوطني .

وأكدت أن هذا المشروع التنموي العملاق يبعث برسالة ثقة وطمأنينة للمستثمر المحلي والأجنبي، ويثبت أن الاقتصاد المصري يمتلك أساسًا قويًا وبنية تحتية مرنة قادرة على الصمود والنمو وسط الأزمات الاقتصادية الدولية.