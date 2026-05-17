الشرطة الإيرانية: اعتقال أكثر من 6500 جاسوس منذ اندلاع الحرب

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، اليوم، اعتقال أكثر من 6500 شخص بتهم تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهات معادية منذ بداية الحرب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عمليات واسعة لرصد ما وصفه بـ”الخلايا التخريبية” والعناصر المرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية داخل البلاد.

وأضاف قائد الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عدد من الموقوفين، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية رفعت حالة التأهب الأمني في عدة محافظات، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

كما أكد أن القوات الأمنية تعمل على تعزيز الرقابة الإلكترونية والميدانية لمنع أي محاولات تستهدف الأمن الداخلي الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات؛ في ظل تصاعد المواجهة العسكرية والسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث كثفت طهران خلال الأسابيع الأخيرة من حملات الاعتقال والإجراءات الأمنية، وسط اتهامات متبادلة بين إيران وعدد من الدول الغربية بشأن أنشطة التجسس والهجمات السيبرانية.