47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة ليوم غدٍ الإثنين، الموافق 18 مايو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليصبح الطقس شديد الحرارة نهاراً.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل معدلات مرتفعة في مختلف الأقاليم على النحو التالي:

جنوب الصعيد: يسجل الارتفاع الأعلى بـ 47 درجة مئوية للعظمى، و30 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: تسجل درجات الحرارة 43 درجة للعظمى، و25 درجة للصغرى.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الأقل حدة، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

حالة الطقس العام

وأشار البيان إلى أن الطقس سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية.. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية ونشاط الرياح والأتربة:

وحذرت الأرصاد من عدة ظواهر جوية تضرب البلاد على مدار اليوم:

الأتربة العالقة: تتوفر فرص لتكون أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

رياح مثيرة للرمال: تنشط الرياح مساءً وتتراوح سرعتها بين (30 إلى 35) كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، ووسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ورذاذ: تضعف فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت الهيئة بيانها بنصح الجهات المعنية والمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة.