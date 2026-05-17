قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري المصري والقنوات الناقلة
قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية المرتقبة ليوم غدٍ الإثنين، الموافق 18 مايو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليصبح الطقس شديد الحرارة نهاراً.

May be an image of map and text

خريطة درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستسجل معدلات مرتفعة في مختلف الأقاليم على النحو التالي:

جنوب الصعيد: يسجل الارتفاع الأعلى بـ 47 درجة مئوية للعظمى، و30 درجة للصغرى.

شمال الصعيد: تسجل درجات الحرارة 43 درجة للعظمى، و25 درجة للصغرى.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الأقل حدة، حيث تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

حالة الطقس العام

وأشار البيان إلى أن الطقس سيكون معتدلاً إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية.. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية ونشاط الرياح والأتربة:

وحذرت الأرصاد من عدة ظواهر جوية تضرب البلاد على مدار اليوم:

الأتربة العالقة: تتوفر فرص لتكون أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

رياح مثيرة للرمال: تنشط الرياح مساءً وتتراوح سرعتها بين (30 إلى 35) كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، ووسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ورذاذ: تضعف فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 20% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت الهيئة بيانها بنصح الجهات المعنية والمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية المتوقعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية شديد الحرارة درجات الحرارة أتربة عالقة الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

مقر مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس

مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بعين شمس يبحث خطط التطوير والتشغيل

الأرصاد الجوية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق

حالة الطقس و درجات الحرارة

هنسيح من الحر.. ارتفاع درجات الحرارة وهذا موعد النزول

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد