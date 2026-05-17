السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى ، تشهد محركات البحث خلال الساعات الحالية تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة واستطلاع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هجريًا.

ومع ثبوت رؤية الهلال تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، التي تُعد من أعظم أيام العام عند المسلمين، وينطلق معها موسم الحج، أحد أعظم الشعائر الإسلامية، والذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيامه بأنها من أفضل الأيام.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

ومن المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، فيما تشير الحسابات الفلكية إلى أن وقفة عرفات 2026 من المتوقع أن توافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم الذي يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات.

موعد عيد الأضحى 2026

ويكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر)، وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت 30 مايو، وهي الأيام التي تشهد ذروة المناسك في الأراضي المقدسة ومظاهر الاحتفال بتقديم الأضاحي في مختلف بلدان العالم الإسلامي.

يوم عرفة

يُعد يوم عرفة من أبرز الأيام في التقويم الهجري، إذ يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات منذ طلوع الشمس وحتى غروبها، في مشهد روحاني مهيب يجسد أعظم أركان الحج، ما يجعله محل اهتمام واسع من المسلمين حول العالم.

فضل يوم عرفة

وورد الكثير من الأحاديث التي تثبت فضل يوم عرفة ، فهو يوم مغفرة للذنوب ورفعة الدرجات ومغفرة السيئات وقضاء الحاجات وفيه من الأسرار ما ينبغي الوقوف عليها والتأمل فيها.

وثبت عن فضل يوم عرفة أنه يوم تجديد العهد لله واستجابة للفطرة ، فيقول الله (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ).

عن فضل يوم عرفة ، ثبت أنه يوم عتق النيران ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» رواه مسلم في الصحيح.

وثبت عن فضل يوم عرفة ، ما ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

الدعاء في يوم عرفة

مستجاب لجميع العباد، كما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم عرفة هو " اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كذلك قول لا إله إلا الله هو من أفضل الذكر خلال يوم عرفة، بالإضافة إلى الاستغفار، وحسن التأدب، والابتسام فى وجه المؤمنين.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

بحسب أجندة الإجازات الرسمية المعتمدة، فإن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

وجاءت تفاصيل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

وبذلك يحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.