قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: الزمالك دفع ثمن إهدار الفرص .. واتحاد العاصمة حسم لقب الكونفدرالية بجدارة
سيناريو قاسٍ.. رسالة مؤثرة من محمود فايز عقب خسارة الزمالك اللقب الإفريقي
المخرج عمرو سلامة بعد خسارة الزمالك: قهر وحزن وتعاطف مع الجماهير
انسوا الهزيمة وفكروا في يوم الأربعاء.. «الغندور»: جمهور الزمالك العظيم هو السند والظهر
فرج عامر يعلق علي خسارة الزمالك : ليلة بكي فيها مشجعو الفن والهندسة
المباراة مش مستاهلة.. محمد صلاح: الزمالك أخطأ باستقدام حكام أجانب لمواجهة سيراميكا كليوباترا
تامر عبدالحميد: الزمالك لم يقدم شيئًا أمام اتحاد العاصمة.. وخسارة الكونفدرالية «كابوس»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق توشكى جنوب أسوان ومصرع وإصابة 15 شخصًا
يوم قاسٍ .. أيمن يونس بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية: زعلانين ومقهورين قوي
ضيّعوا البطولة.. ناقد رياضي: الزمالك حوّل حلم الكونفدرالية إلى «كابوس» بعد التراجع أمام اتحاد العاصمة
الحكومة البريطانية تعلن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيّرات في الشرق الأوسط
إعلام عبري: «تصفية كبار المسئولين» مفاجأة الضربة الثالثة الأمريكية على طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الأكل والشرب ناسياً في صيام عشر ذي الحجة .. أمين الفتوى يوضح

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أكل أو شرب ناسياً خلال صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أو في أي صيام تطوع أو فريضة كرمضان، فإن صومه يظل صحيحاً ولا يبطل. وأوضح أنه لا يجب على الصائم في هذه الحالة قضاء اليوم أو دفع كفارة، مبيناً أن هذا الحكم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستند أمين الفتوى في التيسير الشرعي إلى الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. 

كما أشار إلى الحديث الآخر الذي يؤكد أن ما يأكله أو يشربه الصائم ناسياً هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، مما يثبت استواء حكم النسيان بين صيام النفل والفريضة.

فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 
وفي سياق متصل، تشهد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة إقبالاً على الطاعات باعتبارها خير أيام الدنيا التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر الذنوب، ويمثل الذكر والدعاء أفضل الأعمال التقربية فيها امتثالاً للأمر الإلهي بذكر الله في الأيام المعدودات.
وقد وردت أحاديث نبوية تحث على الإكثار من العبادات في هذه الأيام العظيمة عند الله، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتركيز على ثلاثة أذكار مسنونة ومحددة، وهي التهليل والتكبير والتحميد، كأحب الأعمال في هذه العشر المباركة.

 

صيام ذي الحجة الأكل ناسيا دار الإفتاء أذكار العشر الأوائل صيام التطوع حكم النسيان التكبير والتهليل فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة الأيام العشر الأوائل صيام العشر الأوائل عويضة عثمان أمين الفتوى أكل أو شرب ناسياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

رؤية الهلال في السعودية

عيد الأضحى الأربعاء أم الخميس؟.. السعودية تستطلع غدًا هلال ذي الحجة لعام 1447 هجريا

مجلس النواب

أزمة سيستم المعاشات تعود للبرلمان.. وتحرك رسمي خلال ساعات| تفاصيل

ذروة الموجة الحارة

ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيد الاضحى

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات .. بيان عاجل من دار الإفتاء

صورة التلميذ

تعليم القاهرة تحقق في الواقعة المتداولة بشأن قيام معلم بحلق شعر تلميذ في الطابور

ترشيحاتنا

“حياة كريمة

ولاء جاد الكريم: «حياة كريمة» تنقل القرى المصرية لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة |فيديو

العدادات الكودية

أحمد سالم: جدل العدادات الكودية يعكس أزمة أعمق بين العدالة الاجتماعية وتكلفة الخدمات

السفير عاطف سالم

سفير مصر الأسبق : القوانين العنصرية تحكم إسرائيل منذ نشأتها الأولى

بالصور

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

تكريم نخبة من نجوم الفن والإعلام في انطلاق الدورة الأولى من «Trend Awards» | شاهد

نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards
نجوم الفن فى الدورة الأولى من trend awards

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد