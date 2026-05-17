فرج عامر يعلق علي خسارة الزمالك : ليلة بكي فيها مشجعو الفن والهندسة

علّق رجل الأعمال محمد فرج عامر على خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، في المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «ليلة بكى فيها مشجعو الفن والهندسة»، في إشارة إلى حالة الحزن التي سيطرت على جماهير الزمالك عقب خسارة اللقب القاري.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد تُوج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل في مجموع الأهداف.

وشهد اللقاء تسجيل عدي الدباغ هدف التقدم للزمالك مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، كما ألغى الحكم هدفًا آخر للفريق الأبيض بداعي التسلل، بينما تألق الحارس المهدي سليمان في التصدي لفرصة خطيرة خلال المباراة.