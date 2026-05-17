هل قص الشعر والأظافر للمُضحّي يُنقص من ثواب الأضحية؟.. اختلاف المذاهب

حكم تقليم الأظافر وقص الشعر للمضحي..

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن امتناع الشخص المضحي عن قص شعره وتقليم أظافره مع حلول أولى أيام شهر ذي الحجة يعد من السنن النبوية المستحبة.

واستدلت الدار في فتواها بما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الأضحية بالإمساك عن شعره وأظافره وبشره بمجرد رؤية هلال ذي الحجة.

وأشارت الدار إلى أن جمهور العلماء حملوا الأمر النبوي بالإمساك على الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والإلزام.

وبناء على ذلك، فإن الأخذ من الجسد أو الشعر أو الأظافر يعد مكروهاً تنزيهاً من ليلة اليوم الأول وحتى الفراغ من ذبح الأضحية، ومن يفعل ذلك لا يأثم شرعاً وإنما يكون قد ترك الفضيلة فقط.



وفي سياق متصل، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن القيام بقص الشعر أو الأظافر خلال هذه الفترة لا ينقص من ثواب الأضحية ولا يبطلها، كما لا يتوجب على فاعله دفع أي كفارة، وإنما يكون قد فعل شيئاً خلاف الأولى والمستحب تشبهاً بالمحرمين بالحج.

اختلاف المذاهب الفقهية

واستعرضت لجنة الفتوى اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال رئيسية، حيث يرى المذهب الحنفي أن الأخذ من الشعر والأظافر أمر مباح تماماً، بينما يذهب المالكية والشافعية إلى استحباب الترك والكراهة في حال الفعل، في حين يرى المذهب الحنبلي تحريم الأخذ ومنعه حتى تمام الذبح.

