ده احتياطنا الذهبي.. أحمد موسى يتحدث عن مشهد قوات الصاعقة بالعبور

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ يوم الخميس وحتى الآن الكلام على الأبطال والأسود من قوات الصاعقة في مدينة العبور، معلقا: “الشعب واقف يصور أهله وأخواته وحبايبه”.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،: “المشهد ده يخلي كل مواطن عاش على أرض هذا الوطن فخور ببلده وجيشه العظيم وأسود الصاعقة المصرية”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن قوات الصاعقة المصرية والمظلات تمثلان القوات الخاصة في الجيش المصري ومشهود لهما عالميًا، مؤكدا أن اختراق قوات الصاعقة لضاحية في مدينة العبور، له رسالة.

وتمنى أن تكون هذه البداية وليست النهاية، معلقًا: “عاوزين نشوف ده في كل المدن المصرية، والشعب بيحب جيشه، وهذا المشهد رسالة أمن وثقة وطمأنينة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الصورة تثبت تلاحم الشعب مع جيشه، وتؤكد أن المليارات التي تم إنفاقها للوقيعة بين الشعب والجيش؛ فشلت".

وأردف: “الناس خرجوا من البلكونات للتجشيع والتصوير مع أبطال الصاعقة وهما ماشيين، ودي لقطة 2026، وهذا شعب مصر مع جيشه وهو يهتف هتافات الصاعقة المصرية”.

وواصل: “في دول عندها احتياطي فلوس كتير في البنوك، ولكن الاحتياطي بتاعنا من الذهب هو قوات الصاعقة وجيشنا العظيم الذي لا يقدر بمال، وهو ده رصيد مصر من الذهب من أبطال جيشنا العظيم”.

وأكد أن الرسالة من الفيديو هي "إن جيشنا جاهز ومستعد، وإحنا كده دايما علطول، وده أحلى صباح علينا من جيشنا العظيم، ومدينة العبور كانت فرحانة، وما حدش مكانش فرحان إلا أعدائنا".

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري هو الوحيد الذي هزم إسرائيل ورجعهم بالكستور، مقدما لكل التحية والتقدير لأبطال قواتنا المسلحة البواسل.