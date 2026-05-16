أحمد موسى: إن شاء الله الزمالك يكسب الكونفدرالية ويخسر الدوري الأربعاء

تمنى الإعلامي أحمد موسى، فوز نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إن شاء الله يفوز نادي الزمالك ممثل مصر في البطولة ويفرح جمهورنا المصري سواء الزملكاوي أو الأهلاوي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أحيي الكابتن معتمد جمال مدرب نادي الزمالك، عندك أول دوري وأهو وبتلعب نهائي الكونفديرالية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ممكن يعملها الأهلي يوم الأربعاء وسيراميكا فريق قوي يقدر يهزم الزمالك في الدوري ".

واستطرد: الزمالك ياخد الكونفيدرالية والأهلي ياخد الدوري وبيراميدز يتهزم، مضيفًا: والله بتكلم بجد الزمالك يستحق الفرصة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري للفوز بلقب البطولة.

