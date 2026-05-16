أحمد موسى: أتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية.. وجمهور الأبيض حاجة تشرف بستاد القاهرة

تمنى الإعلامي أحمد موسى، فوز نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتمنى فوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية".

وتابع الإعلامي أحمد موسي " جماهير نادي الزمالك في ستاد القاهرة حاجة مشرفة وجمهور الزمالك هو السبب اللي مخلي الزمالك أول الدوري وفي نهائي الكونفدرالية" .



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" جمهور الزمالك عايز فرحة وعايز ينبسط ونقدم التهنئة لكل جمهور الزمالك وإيه جمال الجمهور ده اللي في ستاد القاهرة ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نادي الزمالك وراه جمهور عظيم واوعوا يا فريق الزمالك تخلي الجمهور ده يروح زعلان ".

