عدي الدباغ يسجل الهدف الأول لـ الزمالك في شباك اتحاد العاصمة من ركلة جزاء

أحرز عدي الدباغ هدف تقدم الزمالك في شباك اتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء



ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.