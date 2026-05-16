تقارير: اتهامات جنائية أمريكية مرتقبة ضد رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة قد تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن توجيه اتهامات جنائية محتملة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.



وأوضحت المصادر أن التحقيقات الجارية في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا تتركز حول واقعة إسقاط طائرات في عام 1996 كانت تديرها جماعة "إخوة لإنقاذ" الإنسانية.



وذكرت الشبكة أن الأنباء عن لائحة الاتهام المحتملة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه اهتمامه نحو كوبا، حيث صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه بعد العملية في إيران "ستكون كوبا هي التالية"، وأن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة عليها على الفور تقريبا".

