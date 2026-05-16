السفير حجازي: مصر تحافظ على أمنها القومي وتتعامل مع المشهد في الساحل الغربي للبحر الأحمر بكل قوة

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل زيارة وزيرا الخارجية والنقل إلى إريتريا مع وفد كبير من رجال الأعمال.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنها زيارة هامة وإستراتيجية وتتناول العديد من الجوانب بالإضافة إلى الدعم السياسي.



ولفت السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تؤمن الساحل الغربي للبحر الأحمر وتغلقه في وجه الطموحات الإثيوبية.



وأكد أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتواجد في الصومال في إطار الأمن القومي المصري، موضحا أن ما تفعله مصر يتوافق مع القانون الدولي.



وشدد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن كل تجارة إثيوبيا مع العالم تأتي من ميناء جيبوتي ولكن أديس أبابا تسعى إلى منفذ سيادي.



واختتم أن مصر تحافظ على أمنها القومي وتتعامل مع المشهد في الساحل الغربي بكل قوة، مؤكدا أن القاهرة حددت خطوطها الحمراء في ليبيا والسودان