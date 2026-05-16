وزير البترول يُصدر حركة تكليفات وتنقلات جديدة لدعم مواقع القيادة بالقطاع

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات جديدة شملت عدداً من المواقع القيادية بديوان عام الوزارة، إلى جانب تكليف رئيس جديد لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من رؤساء شركات إنتاج البترول والغاز، وشركات بتروتريد وإبسكو والسويس لمهمات السلامة المهنية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم مواقع العمل بالكفاءات والخبرات القادرة على مواصلة تطوير الأداء وتحقيق مستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأكد الوزير أن الحركة تأتي استكمالاً لنهج الوزارة في الدفع بالكفاءات المتميزة وتبادل الخبرات بين مختلف مواقع العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز منظومة العمل المؤسسي في مختلف أنشطة القطاع، وبما يدعم خطط التطوير والتحديث وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

ووجّه المهندس كريم بدوي خالص الشكر والتقدير للمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة خدمته، مشيداً بما قدمه من عطاء ومسيرة مهنية حافلة امتدت لنحو 36 عاماً داخل قطاع البترول المصري.

وأشار الوزير إلى أن المهندس إيهاب رجائي تدرج خلال مسيرته المهنية في العديد من مواقع العمل، بدايةً من شركات الإنتاج، ثم بديوان عام الوزارة مديراً عاماً ورئيساً للإدارة المركزية للإنتاج، قبل أن يتولى قيادة عدد من شركات إنتاج البترول، وصولاً إلى منصبه وكيلاً أول للوزارة لشئون الإنتاج، مؤكداً أن ما قدمه من خبرات وإسهامات مهنية سيظل محل تقدير واعتزاز داخل قطاع البترول المصري.

كما وجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة خدمته، معرباً عن تقديره لمسيرة عطائه وما قدمه من جهود متميزة في مختلف المواقع القيادية التي شغلها بكفاءة واقتدار داخل الكيانات الكبرى بقطاع البترول.

وأكد الوزير أن المهندس أشرف بهاء يُعد واحداً من القيادات البترولية البارزة، حيث تولى العديد من المناصب المهمة، من بينها مواقع قيادية بشركتي إنبي وصان مصر، إلى جانب نيابة التخطيط بالهيئة المصرية العامة للبترول، وصولاً إلى رئاسة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وترك خلالها بصمات واضحة وإسهامات مؤثرة في دعم خطط العمل والتطوير