5 سيارات SUV موديل 2026.. تركب ياباني ولا كوري؟

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التقنيات والقدرات الفنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية ذات الشعبية الكبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV يابانية وكورية موديل 2026 في السوق المصري

تويوتا فورتشنر

تعتمد تويوتا فورتشنر على محرك سداسي الأسطوانات، بقوة إنتاجية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الرباعي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 3,700,000 جنيه.

كيا سبورتاج

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات DCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويتراوح سعر السيارة بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

هيونداي توسان

تأتي هيونداي توسان بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثوان، بينما يتراوح سعر السيارة بين 1,700,000 جنيه و 2,300,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

دعمت ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل تسارع يقدر بـ 8.6 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 جنيه و 1,690,000 جنيه.

نيسان قشقاي

تستمد نيسان قشقاي قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 148 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، يبدأ السعر من 1,499,900 إلى 1,964,000 جنيه